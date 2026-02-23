Дівчина Венсана Касселя в рожевій перуці та відвертому бюстгальтері сходила з ним на карнавал

Нара Баптіста

13 лютого в Ріо-де-Жанейро, Бразилія, стартував традиційний карнавал. Цьогоріч він тривав до 21 лютого по всій країні, і в ньому міг узяти участь будь-хто охочий. Таку гучну подію не змогла пропустити і 29-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптіста. Вона вирушила на карнавал у компанії коханого і батька своєї дитини — 59-річного відомого актора Венсана Касселя.

Нара Баптіста і Венсан Кассель

На карнавал вона одягла сміливий образ — білу мініспідницю і відвертий бюстгальтер зі стразів, що ледь прикривав її груди. Свій лук вона доповнила рожевою короткою перукою і босоніжками на підборах.

Нагадаємо, модель і актор почали зустрічатися 2023 року, незабаром після його розставання з дружиною — моделлю Тіною Кунакі. А 7 січня минулого року в них народилася їхня спільна дитина — син Каетано. Якщо для моделі це перша дитина, то для актора — четверта, він виховує ще трьох доньок. Деву і Леоні Кассель йому народила його колишня дружина — акторка Моніка Беллуччі, а доньку Амазоні — модель Тіна Кунакі.

Раніше на бразильському карнавалі запалювала бразильська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо.