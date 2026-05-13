Дівчина-весна: британська дизайнерка у квітковій сукні зі шлейфом позувала на червоній доріжці
35-річна Кімберлі Гарнер у ніжному аутфіті привернула увагу на кінофестивалі у Каннах.
Британська дизайнерка і світська левиця — Кімберлі Гарнер — є постійною відвідувачкою Каннського кінофестивалю. Ось і цього разу вона приїхала на важливу кіноподію на Лазуровому узбережжі.
На церемонії відкриття Кімберлі зявилася у чарівному образі дівчини-весни. На ній була кутюрна молочна сукня-бюстьє з ніжним рожево-фіолетовим квітковим принтом з весняної колекції 2026 бренду Galia Lahav.
Вбрання мало корсет, пікантне декольте, пишну спідницю і довгий шлейф.
Гарнер розпустила волосся, зробила макіяж із рожевою помадою і молочний манікюр. У вухах у неї були елегантні сережки, а на руках — каблучки.