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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
1 хв

Дівчинка виросла: Седі Сінк із серіалу "Дивні дива" з'явилася на прем'єрі мюзиклу

Зараз акторці 22 роки, але, окрім кіно, вона також активно грає і в театрі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Седі Сінк

Седі Сінк / © Associated Press

Акторка Седі Сінк, яка прославилася завдяки серіалу «Дивні дива», де зіграла дівчинку-підлітка і до якого приєдналася у 14 років, з’явилася на прем’єрі у Нью-Йорку.

Цього тижня Седі відвідала прем’єру мюзиклу «Джон Проктор — лиходій» на Бродвеї у театрі Booth. У цій виставі вона є виконавицею головної ролі. Перед фотографами вона позувала у довгій чорній сукні з оксамитовим корсетом.

Седі Сінк / © Associated Press

Седі Сінк / © Associated Press

Образ акторки доповнили прикраси — золотий кулон-серце на шиї, а також невелика каблучка з каменем. Волосся Седі накрутила і розпустила, а губи нафарбувала червоною помадою.

Седі Сінк / © Associated Press

Седі Сінк / © Associated Press

Потім дівчина вийшла на сцену. Її сфотографували наприкінці вистави, коли актори вийшли на традиційний уклін.

Седі Сінк / © Associated Press

Седі Сінк / © Associated Press

Седі Сінк / © Associated Press

Седі Сінк / © Associated Press

Зазначимо, що коли вийде п’ятий сезон серіалу «Дивні дива» — не повідомляється. Відомо лише, що реліз заплановано на 2025 рік і що продюсерами сезону виступатимуть творці шоу — брати Даффер.

Дата публікації
Кількість переглядів
96
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