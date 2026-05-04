Дівчину Леонардо Ді помітили перед Met Gala на Мангеттені в абсолютно прозорій сукні

27-річну італійську модель Вітторію Черетті сфотографували на вулиці у Нью-Йорку, коли вона йшла на вечірку Джеффа Безоса та Лорен Санчес до Met Gala.

Захід відбувся у розкішній квартирі мільярдерів у Нью-Йорку, розташованій на Мангеттені. Вітторія перебуває у стосунках з голлівудським актором Леонардо Ді Капріо, однак він не був помічений на фото, тому невідомо також, чи прийде пара на галавечір разом 4 травня, чи все ж Лео вирішить знову залишитися у тіні.

Модель же в тіні не залишилася зовсім, адже обрала сукню, яка викликала фурор. Це було абсолютно прозоре довге вбрання від Chanel з колекції весна-літо 2026, яке прикрашала квіткова вишивка та розкішна спідниця-рибка.

Цей образ Вітторія доповнила невеликою чорною сумкою від Chanel, босоніжками та кольє з коштовним камінням.

Нагадаємо, що в березні вона відвідала церемонію вручення премії «Оскар» разом зі своїм бойфрендом Леонардо Ді Капріо і була одягнена у вишукану сукню від Alaia, яка мала простий фасон і лише одну креативну деталь на ліфі.

