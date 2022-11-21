Дивився у вікно з патріотичними шторами: Оксана Пекун показала свого півторарічного онука

Оксана Пекун у День Гідності і Свободи опублікувала у Facebook фото свого онука – півторарічного Євгена. Хлопчик сидів на підвіконні із синьо-жовтими шторами і дивився у вікно.

Онук Оксани Пекун/Facebook Оксани Пекун

"Дякую ЗСУ за мій спокійний ранок. Ваш Євгенчик", - підписала світлину артистка від імені онука.

Підписники Оксани у захваті від знімку.

"Справжній українець!", "Оксаночко, такий вже дорослий. Аж не віриться", "Євгенчик - солоденький хлопчик! А штори - вау", "Наше майбутнє", "Яке чудове фото", "Неймовірний хлопчик! Євгенчик росте справжнім патріотом своєї країни!" - написали вони у коментарях.

Нагадаємо, у свій день народження Пекун поділилася гарним фото з прогулянки.

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