Дивне рішення: дочка Майкла Джексона вийшла на червону доріжку зі своїм псом

Для благодійного заходу вона обрала гламурну сукню з бісером.

25-річна донька Майкла Джексона — Періс Джексон — відвідала захід у Беверлі-Гіллз — Бал імені Елізабет Тейлор з боротьби зі СНІДом.

Галавечір включав вечерю, аукціон у партнерстві з Christie's, а також виступ семиразової лауреатки "Греммі" Гледіс Найт.

На червону доріжку дівчина вийшла в гламурній вечірній сукні розшиті бісером, з вирізом на грудях та однією бретелькою.

Періс Джексон / Фото: Associated Press

Також у її вбрання був високий розріз на спідниці, який відкривав її стрункі ноги. Образ Джексон доповнила босоніжками на високих платформах, безліччю браслетів на руках, макіяжем та об'ємним укладанням з локонами. У руці вона тримала клатч бежевого кольору.

Періс Джексон / Фото: Associated Press

Однак прийшла на цей захід Періс не сама, а в компанії свого пса на прізвисько Коа. Собака явно був не в захваті, що його вивели на фотокол і через шум та спалахи камер ховався за спину господині.

Періс Джексон / Фото: Associated Press

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