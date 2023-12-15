Дивний дизайн, але гарний відтінок: акторка Емма Стоун здивувала вибором сукні

На заході у Лондоні вона з'явилася у сукні небесного відтінку від відомого бренду.

35-річна зірка фільму-мюзиклу "Ла-Ла Ленд" Емма Стоун відвідала прем'єру фільму "Бідолахи", яка цього разу відбулася в Лондоні. Фільм є екранізацією однойменного роману Аласдера Грея і Емма у ньому виконала головну роль.

На червону доріжку акторка вийшла у бренді Louis Vuitton, з яким уже багато років співпрацює та є його амбасадоркою. Спочатку контракт про співпрацю вона підписувала на два роки, але в результаті його продовжили і ми знову бачило її у сукнях від цієї французької марки.

Але не всі підібрані вбрання для Стоуна від Louis Vuitton вдалі і доказом тому стала її поява в Лондоні.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Сукня Емми була просто неймовірного небесно-блакитного відтінку, який їй дуже личив і добре поєднувався з рудим волоссям, але дизайн сукні був трохи дивним через жорстку вставку на подолі спідниці, яка її відтопирювала у боки.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Ця шовкова сукня мала тонкі бретельки і глибоке V-подібне декольте, закрите сітчастою прозорою тканиною.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Доповнила вона своє вбрання накидкою із жатої тканини та з об'ємними рукавами, в яких також були вставки, що надавали їм круглої форми.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Накидку вона іноді носила спустивши з плечей, а іноді одягла її, прикривавши їх.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Завершували цей образ босоніжки у тон сукні, елегантна зачіска та прикраси у флористичному дизайні.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Також кількома днями раніше цей фільм Ємма презентувала в Лос-Анджелесі і, звичайно ж, знову одягла Louis Vuitton. Вбрання акторки мало модний "голий" ефект через прозорі вставки, а шию вона прикрасила чокером-квіткою.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Читайте також:

Образи акторки Емми Стоун (14 фото)