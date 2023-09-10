Дивний вибір: Алісія Сільверстоун з'явилася на публіці у повністю прозорій сукні та у високих трусах

Американська акторка і раніше фотомодель, яка на початку своєї кар'єри знімалася у музичних кліпах американського рок-гурту Aerosmith, 46-річна Алісія Сільверстоун, рідкісний гість на світських вечірках, проте цього тижня вона з'явилася на Тижні моди у Нью-Йорку.

Знаменитість відвідала показ дизайнера Крістіана Сіріано та його нової колекції весна-літо 2024 року. Захід минув у готелі Pierre і зібрав дуже багато знаменитостей.

Проте не менше уваги привернуло вбрання Алісії. Руч у тому, що жінка вийшла на публіку в повністю прозорій "голій" сукні і без бюстгальтера. Сукня-водолазка з асиметричним подолом була виготовлена з тонкої сітчастої тканини і прикрашена великими чорними квітами по всій довжині та на грудях.

Алісія Сільверстоун / Фото: Getty Images

Під сукнею у неї були лише високі чорні труси із щільної тканини. Доповнила Алісія вбрання гламурними босоніжками, клатчем та сережками. Волосся вона уклала на один бік і зробила легкий макіяж.

Алісія Сільверстоун / Фото: Getty Images

На показ Сільверстоун прийшла, оскільки вже кілька років дружить із Сіріано. Їхня дружба почалася після того, як вони вирішили відтворити сцену з фільму 1995 року "Безглузді" для відео в TikTok. Тепер дизайнер часто називає акторку своєю музою.

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