Дивний вибір: британська співачка Талія Сторм вийшла на червону доріжку у крихітному бюстьє

25-річна співачка Талія Сторм з'явилася серед гостей на гламурному світському заході в Лондоні — галавечорі "Елтон Джон: Ніколи не надто пізно", що відбувся у межах 68-го Лондонського кінофестивалю.

Талія Сторм / Фото: Getty Images

На червону доріжку дівчина вийшла у костюмі яскраво-рожевого кольору, який був досить дивним вибором, хоч і мав гарний вигляд на фігурі Талії. Костюм складався з довгої спідниці та крихітного бюстьє з бантом, яке мало що приховувало на її тілі.

Також співачка доповнила свій гламурний образ високими рукавичками та білою шубою у стилі Мерілін Монро. Волосся вона уклала в об'ємну і трохи недбалу зачіску, а також зробила дуже яскравий макіяж.

Талія Сторм / Фото: Getty Images

А буквально декількома днями раніше Талія сяяла на прем'єрі фільму-жахів "Усміхайся 2" у Лондоні. Співачка обрала для заходу не менш відверте вбрання, адже її сукня мала дуже глибоке декольте з драпуванням.

Талія Сторм / Фото: Associated Press

Саме вбрання прикрашало принт у вигляді великих кольорів, а також банти на плечах.

Талія Сторм / Фото: Associated Press

Подібні образи співачка обожнює та часто експериментує з ефектними сукнями та мініспідницями, які підкреслюють фігуру.

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