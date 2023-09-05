Дивний вибір: Емма Коррін прийшла на захід у зелених трусах та капронових колготках

Хоч вбрання і трохи незвичайне, але на всі сто відсотків відповідає стилю знаменитості.

Британська акторка Емма Коррін, яка прославилася завдяки ролі принцеси Діани у серіалі "Корона", прибула до Італії. Зірка не вийшла на червону доріжку Венеційського кінофестивалю, але відвідала вечірку бренду Miu Miu під назвою Women's Tales та закриту вечерю в Ca' Corner della Regina, які відбулися в межах цього заходу.

Вбрання Емма обрала сміливе та екстравагантне, оскільки одягла трикотажний комплект із колекції осінь-зима 2023. На дівчині був зелений кардиган на ґудзиках та труси, які вона поєднала з чорними колготками, білою футболкою та сонцезахисними окулярами.

Також акторка в руці тримала маленьку чорну сумку-хобо, взула коричневі туфлі з тисненням, а також одягла пару золотих сережок. Волосся вона коротко підстригла.

Емма Корін / Фото: Getty Images

Але з'являється у подібному луку вона не вперше. У гламурних трусах та колготках від Miu Miu вона дефілювала на подіумі в Парижі 7 березня 2023 під час показу колекції осінь-зима 2023-2024.

Емма Корін / Фото: Getty Images

Окрім неї захід Miu Miu в Італії відвідала і Сідні Свіні з "Білого лотоса", але на ній була дуже гламурна рожева сукня з корсетним верхом і стразами на декольте.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

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