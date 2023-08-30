Дивний вибір: італійська співачка приїхала на кінофестиваль у вбранні із "сосками", які стирчали

Зіркові красуні, щоб привернути до себе увагу, обирають провокаційні луки.

На ювілейний 80-й Венеційський кінофестиваль прибуло багато зіркових красунь. Нашу увагу серед усіх привернула італійська співачка Маліка Аян. Фотографи зазнімкували її на пірсі готелю Excelsior.

Маліка Аян / Фото: Getty Images

Маліка обрала для своєї появи досить дивне вбрання. На ній був костюм коричнево-чорного кольору, прикрашений деталями, які імітували соски, які стирчать.

Маліка Аян / Фото: Getty Images

Свій лук Аян доповнила такими самими рукавами, які знімаються, і срібними мюлями на шпильках. Скромна коротка зачіска і чорні окуляри завершили образ співачки.

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