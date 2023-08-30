Дивний вибір: італійська співачка приїхала на кінофестиваль у вбранні із "сосками", які стирчали

Зіркові красуні, щоб привернути до себе увагу, обирають провокаційні луки.
На ювілейний 80-й Венеційський кінофестиваль прибуло багато зіркових красунь. Нашу увагу серед усіх привернула італійська співачка Маліка Аян. Фотографи зазнімкували її на пірсі готелю Excelsior.
Маліка обрала для своєї появи досить дивне вбрання. На ній був костюм коричнево-чорного кольору, прикрашений деталями, які імітували соски, які стирчать.
Свій лук Аян доповнила такими самими рукавами, які знімаються, і срібними мюлями на шпильках. Скромна коротка зачіска і чорні окуляри завершили образ співачки.
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