"Дивовижна місіс Мейзел": розглядаємо образи головної героїні серіалу

18 лютого виходить четвертий сезон серіалу "Дивовижна місіс Мейзел", який розповідає про жінку на ім'я Міріам Мейзел та її прагнення стати стендап комікесою.

У серіалі багато жартів, але привертають увагу не лише вони, а й приголомшливі костюми авторкою яких стала Донна Заковська. Оскільки дія серіалу відбувається наприкінці 50-х - на початку 60-х років, Заковська хотіла максимально передати атмосферу того часу через вбрання, тому надихалася образами з французького Vogue тих років. Художниця з костюмів хотіла, щоб головна героїня була яскравою, тому колірна палітра тієї епохи ідеально підійшла, але над тканинами вона неабияк попрацювала підбираючи відповідні фактури. Донна перебирала безліч різних тканин для кожного вбрання. Також велика увага приділяється аксесуарами: сумкам, туфлям, рукавичкам та капелюшкам.

Пропонуємо подивитися на вбрання головної героїні, яке з'явиться у четвертій частині серіалу.

Рейчел Броснаген / Getty Images

Рейчел Броснаген / Getty Images

Рейчел Броснаген / Getty Images

Рейчел Броснаген / Getty Images

Рейчел Броснаген / Getty Images

Рейчел Броснаген / Getty Images

Рейчел Броснаген / Getty Images

Рейчел Броснахен / Getty Images

Рейчел Броснахен / Getty Images

Рейчел Броснахен / Getty Images

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