Дизайнер Руслан Багінський показав, як розвантажував фуру у Львові

Через війну дизайнер змушений виїхати з Києва.

Руслан Багінський – український дизайнер головних уборів. Його капелюхи користуються величезною популярністю серед знаменитостей у всьому світі та носять їх голлівудські зірки та найзнаменитіші моделі, серед яких Сінді Бруна, Ельза Госк, Емілі Ратаковскі, Майлі Сайрус і навіть Мадонна.

Коли почалася війна, дизайнер змушений був вивезти своє виробництво з Києва, адже воно було, за словами Багінського, за 10 хвилин від місця вибуху 15 березня. Зараз дизайнер перебуває у Львові. На кількох фото в Instagram він показав, як розвантажував фуру з речами, завезеними з київського офісу.

"Наше виробництво знаходилося в Києві, в 10 хвилинах від місця вчорашнього вибуху. Я точно знаю – скоро ми повернемось, а поки наша команда і наш офіс – у Львові.

За останній тиждень до Львова приїхала частина команди, деякі – з найгарячіших точок, багато хто – з сім’ями. Наші героїчні швачки і вишивальниці тепер живуть в оселях моїх батьків і друзів, і продовжують спускатися у сховища під час повітряної тривоги, часом – прямо серед робочого дня, разом з моєю мамою – директором виробництва.

Всі ролі за цей час змінилися: минулого літа я зустрічав гостей в паризькому поп-ап магазині, а тепер розвантажую фури з евакуйованим з Києва товаром разом з усією командою. У нас відбирають наше сьогодні, але завтра ми все відбудуємо. Українські бізнеси зараз не рахують збитки, а по можливості продовжують працювати для майбутнього країни і майбутнього наших людей. Вклад кожного – важливий. Війна нас всіх змінила, але вона нас не зламає.

Разом переможемо!", — йдеться у повідомленні дизайнера.

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