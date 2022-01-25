Дизайнерка взуття з підбором-келихом у леопардовому міні блиснула нерівномірною засмагою на фешншоу

Дизайнерка взуття з підбором-келихом у леопардовому міні блиснула нерівномірною засмагою на фешншоу

Аміна Муадді у вбранні з "хижим" принтом відвідала модний показ Dior.

Під час Паризького тижня моди в об'єктиви папараці потрапила молода французька дизайнерка взуття йордано-румунського походження Аміна Муадді.

Аміна — засновниця взуттєвого бренду Amina Muaddi. Особливістю взуття є високі підбори незвичайної форми, а також багатий декор. Найпопулярнішою моделлю вважається взуття з підбором-келихом ("келих Martini") або, як його ще називають, підбором-пірамідою.

Бренд Муадді досить молодий, але він уже встиг завоювати любов найвибагливіших модниць сучасності. Серед клієнток Amina Muaddi: Ріанна, Кім Кардашян, Єва Лонгорія, Дуа Ліпа, Розі Гантінгтон-Вайтлі, Єва Лонгорія, Гейлі Бібер, королева Ранія та багато інших. А Тіна Кунакі є не лише шанувальницею бренду, а й подругою Аміни.

Але зараз не про це. 34-річна Аміна йшла на фешншоу Dior. Вона мала гламурний вигляд. На ній була леопардова мініспідниця і на тон світліший леопардовий топ з баскою і поясом, який відкривав зону декольте та плечей, тому вона блиснула нерівномірною засмагою – слідами від купальника. Мабуть, Муадді тільки-но повернулася з відпочинку в теплих краях.

Аміна Муадді / Getty Images

Свій аутфіт вона доповнила чорними капроновими колготами та чорними гостроносими ботильйонами на високій платформі та шпильках власного бренду.

Аміна Муадді / Getty Images

У руці Аміна тримала маленьку чорну сумочку. Волосся дизайнерка розпустила, накрутила і надягла на очі чорні окуляри.

Читайте також: