Для чудового настрою: в український прокат вийшла сімейна комедія про хвостату тваринку Марсупіламі
Це фільм про одного з найулюбленіших персонажів європейської попкультури.
В український прокат вийшла пригодницька комедія для всієї родини «Марсупіламі. Хвостата халепа». Це нова історія від студії Pathé про культового героя франко-бельгійських коміксів, у якій поєдналися гумор, пригоди і теплу сімейна атмосфера.
Марсупіламі — персонаж, створений Андре Франкеном у 1952 році, — повертається в кіно у новій динамічній історії більш ніж через десять років після попередньої екранізації. Режисером фільму виступив Філіпп Лашо, відомий за комедійними хітами «Супернянь» та «Супернянь 2».
Марсупіламі — мила жовта тваринка з чорними плямами і дуже довгим хвостом, яка походить із вигаданої країни Паломбії. Вона неодноразово ставала героєм коміксів, анімаційних серіалів і кіноадаптацій і продовжує підкорювати нові покоління глядачів.
Головний герой стрічки, щоб залишитися працювати на своїй роботі, погоджується на авантюрне перевезення загадкової посилки з Південної Америки. Подорож, у яку він вирушає разом із колишньою дружиною, сином та колегою, швидко виходить з-під контролю, коли з’ясовується, що в пакунку — малюк Марсупіламі. На них чекають кумедні пригоди, переслідування і несподівані повороти.
У фільмі знялися Філіпп Лашо, Жан Рено, Тарек Будалі, Жамель Деббуз, Рім Керісі, Елоді Фонтан, Жюльєн Арруті та інші.