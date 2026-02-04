ТСН у соціальних мережах

Для чудового настрою: в український прокат вийшла сімейна комедія про хвостату тваринку Марсупіламі

Це фільм про одного з найулюбленіших персонажів європейської попкультури.

В український прокат вийшла пригодницька комедія для всієї родини «Марсупіламі. Хвостата халепа». Це нова історія від студії Pathé про культового героя франко-бельгійських коміксів, у якій поєдналися гумор, пригоди і теплу сімейна атмосфера.

Марсупіламі/Кадри із фільму

Марсупіламі/Кадри із фільму

Марсупіламі — персонаж, створений Андре Франкеном у 1952 році, — повертається в кіно у новій динамічній історії більш ніж через десять років після попередньої екранізації. Режисером фільму виступив Філіпп Лашо, відомий за комедійними хітами «Супернянь» та «Супернянь 2».

Марсупіламі — мила жовта тваринка з чорними плямами і дуже довгим хвостом, яка походить із вигаданої країни Паломбії. Вона неодноразово ставала героєм коміксів, анімаційних серіалів і кіноадаптацій і продовжує підкорювати нові покоління глядачів.

Марсупіламі/Кадри із фільму

Марсупіламі/Кадри із фільму

Головний герой стрічки, щоб залишитися працювати на своїй роботі, погоджується на авантюрне перевезення загадкової посилки з Південної Америки. Подорож, у яку він вирушає разом із колишньою дружиною, сином та колегою, швидко виходить з-під контролю, коли з’ясовується, що в пакунку — малюк Марсупіламі. На них чекають кумедні пригоди, переслідування і несподівані повороти.

Марсупіламі/Кадри із фільму

Марсупіламі/Кадри із фільму

У фільмі знялися Філіпп Лашо, Жан Рено, Тарек Будалі, Жамель Деббуз, Рім Керісі, Елоді Фонтан, Жюльєн Арруті та інші.

