Для подорожей і спонтанних побачень: український бренд представив нову осінню колекцію

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Український бренд WEEKEND CLUB презентував першу частину нової колекції To see you — «Щоб побачити тебе», на створення якої надихнули подорож, нове місто й особливе передчуття зустрічі.

У ній поєдналися романтика дороги та практичність повсякденного гардероба. Це речі для днів, коли після ранкової кави хочеться вирушити на довгу прогулянку, змінити звичний маршрут чи погодитися на незаплановане побачення.

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До колекції увійшли спортивні костюми, світшоти на блискавці, худі, широкі штани, поло та лонгсліви. Доповнюють їх кардигани, спідниці й кепки. Розслаблені силуети поєднуються з більш зібраними деталями, дозволяючи створювати як невимушені, так і стримані образи.

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Палітру побудували на молочному, сірому й темно-синьому відтінках. Такі кольори легко комбінувати між собою, що особливо зручно, коли потрібно зібрати гардероб для короткої поїздки.

Для створення речей використали бавовну, віскозу, велюр, вовну та кашемір, а вельвету деталі додали фактурності. Акцент зробили на м’яких, приємних на дотик матеріалах і комфорті під час руху.

Ідея колекції не обмежується зустріччю з іншою людиною. Це також нагода присвятити час собі: поблукати незнайомими вулицями, відкрити улюблене місце та дозволити собі змінити плани.

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