Для поїздки вибрала сукні з принтом: герцогиня Софі вирушила до Японії

Герцогиня Единбурзька з імператрицею Японії / © Getty Images

Візит пари присвячений спільним цінностям і співпраці в таких галузях, як освіта, сталий розвиток, інновації, можливості для молоді та лідерство жінок.

У перший день візиту герцог і герцогиня зустрілися зі спадковим принцом і спадковою принцесою Акісіно, а також їхнім сином, принцом Хісахіто, у резиденції Акасака в Токіо.

Герцогиня Софі продемонструвала в Японії два вбрання. Спочатку вона з’явилася в сукні міді від Valentino, що містила кілька принтів, а також довгі рукави, ґудзики і пояс. Доповнила цю сукню вона клатчем.

Також Софі продемонструвала вбрання Gabriela Hearst з об’ємними рукавами і флористичним принтом. Цю сукню Софі носила з бежевим клатчем і туфлями.