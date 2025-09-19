- Дата публікації
Для поїздки вибрала сукні з принтом: герцогиня Софі вирушила до Японії
Герцог і герцогиня Единбурзькі вирушили до Японії, де пробудуть від 19 до 22 вересня.
Візит пари присвячений спільним цінностям і співпраці в таких галузях, як освіта, сталий розвиток, інновації, можливості для молоді та лідерство жінок.
У перший день візиту герцог і герцогиня зустрілися зі спадковим принцом і спадковою принцесою Акісіно, а також їхнім сином, принцом Хісахіто, у резиденції Акасака в Токіо.
Герцогиня Софі продемонструвала в Японії два вбрання. Спочатку вона з’явилася в сукні міді від Valentino, що містила кілька принтів, а також довгі рукави, ґудзики і пояс. Доповнила цю сукню вона клатчем.
Також Софі продемонструвала вбрання Gabriela Hearst з об’ємними рукавами і флористичним принтом. Цю сукню Софі носила з бежевим клатчем і туфлями.