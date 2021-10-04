Для дошкільнят: ONUKA, alona alona, TARABAROVA та інші взяли участь у проєкті для вивчення української мови

Селебріті долучилися до створення дитячої відеопрограми.

Українські зірки взяли участь в унікальному українськомовному проєкті для дошкільнят – відеопрограмі "Христя і Бомко". ONUKA, alona alona, TARABAROVA, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, Євген Клопотенко, Христина Соловій та інші селебріті долучилися до важливої місії – навчити дітлахів грамотно розмовляти українською.

Запустила програму Мовна майстерня "Слово на нОво", щоб допомагати дітлахам 2-4 років робити перші кроки у засвоєнні мовної норми.

За словами авторки проєкту Лесі Дуди, мовну ситуацію майбутнього формуватимуть ті, які сьогодні лише вчаться говорити, тому це і стало ідеєю відеопрограми.

Головною героїнею програми є чотирирічна Христя. Вона стала справжньою учителькою та порадницею для свого друга Бомка.

У відеопроєкті Христя та її друг Бомко у реальних ситуаціях з дитячого життя допомагають діткам вивчати українську мову.

У програмі "Христя і Бомко" — головно акцентовано на тих "дитячих" словах, в яких найчастіше присутній суржик. Тому цільовою авдиторією проєкту є не лише діти, а й дорослі, які оточують дитину, — батьки, бабусі, дідусі, няні, вихователі.

На YouTube-каналі вже опубліковано перші п’ять випусків. Наступні випуски з’являться вже зовсім скоро.

Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду у межах програми "Діти культури" та ГО "Гараж Генг".

До речі, чотирирічна Христя (псевдо - Христина Малина) своїми мовними порадами ділиться також на своїй сторінці в Instagram.

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