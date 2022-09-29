Для любителів фільмів жаху: на українські екрани вийшов епічний горор "Усміхайся"

В український прокат вийшов епічний горор "Усміхайся" режисера Паркера Фінна.

Головну роль у фільмі жахів виконала Созі Бейкон. Вона розпочала свою акторську кар'єру у 2005 році у фільмі "Улюбленець" разом зі своєю матір'ю Кірою Седжвік. Картину зняв її батько Кевін Бейкон.

Славу Созі принесла роль у молодіжному драматичному серіалі Netflix "13 причин чомусь". Там вона зіграла Скай Міллер.

У стрічці "Усмыхайся" також зіграли Кел Пенн, Кейтлін Стейсі, Кайл Галлнер, Роб Морган та інші.

Фільм жахів має загадкову історію, він наповнений тривожними і моторошними усмішками.

Про фільм

Психіатриня Роуз Коттер стає свідком дивного, травматичного інциденту з її пацієнткою. Після цього з лікаркою починають відбуватись дивні речі, які бачить лише вона, і, які вона не може пояснити.

Страх повністю поглинає Роуз. Вона переконується у тому, що її переслідує щось надприродне та дуже лихе. Щоб вижити і уникнути жахливої реальності, вона має протистояти своєму тривожному минулому.

Чому зло обрало її? І чи зможе вона протистояти цій силі?

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