"Мене просили погладшати на 20 кг": зірка українського фільму "Королі репу" розповіла про свою героїню і знімання

Виконавиця ролі Свєти – акторка Карина Химчук – розповіла про атмосферу на знімальному майданчику фільму "Королі репу", чому важко приймала свою героїню та як будує акторську кар’єру у Лондоні.

В український прокат вийшов фільм режисера Мирослава Латика "Королі репу". Серед акторського складу картини – Михайло Дзюба, Wellboy (Антон Вельбой), Ірма Вітовська, Карина Химчук, Юрій Кулініч, Дмитро Хом'як та Андрій Борис.

Wellboy і Михайло Дзюба/Кадри з фільму

Wellboy/Кадри з фільму

Ірма Вітовська/Кадри з фільму

У фільмі розповідається про долю юного репера Діми "Казана", який закохується в красуню Свєту та має намір завоювати її серце. Тож, коли йому пропонують легкі гроші, він погоджується, але потрапляє в пастку. Як складеться доля головного героя? Чи вибереться він з усіх перепитій? Та, чи буде все ж із коханою?

Михайло Дзюба/Кадри з фільму

Для Карини Химчук, як і для її колеги по кадру Михайла Дзюби, це роль стала першою, а тому особливою. В інтерв’ю дівчина розповіла про неоднозначне ставлення до своєї героїні, чому наважилася обрізати волосся та як їй працювалося на одному майданчику з Михайлом Дзюбою та Антоном Вельбоєм.

Як ви потрапили на кастинг фільму "Королі репу"?

Кастинг – це невід’ємна частина процесу і для акторів це завжди складно. Я не виключення, тому звісно нервувала, але мені завжди допомагає філософія "не намагатись сподобатись" і просто – якби банально це не звучало – бути собою.

Карино, розкажіть про свою героїню Свєту

Оскільки це мій дебют – для мене ця роль завжди буде особлива. Хоча Свєта точно неоднозначна. З одного боку вона проста дівчина з села, чесна, ніжна і вразлива, а з іншого – ще та сука. Коли ми знімали деякі сцени, я думала: "Ну як можна бути такою різкою, так себе поводити?" Але потім я зрозуміла її цінності, мотиви, чого вона прагне. Зізнаюсь, що я полюбила її усім серцем. Вона, як і я, хотіла просто "вибратись із села". Мені знайоме це бажання. Коли ти просто хочеш чогось більшого, масштабнішого і місце, яке ти вже переросла – душить тебе.

Як ви готувалися для ролі?

Я знаю, що глядачеві завжди цікаво, коли актор якось радикально змінився – схуд чи погладшав, коротко підстригся чи вивчив іноземну мову за місяць. Але чесно кажучи, я нічого не зробила для ролі (сміється – прим.ред). Жартую. Щось все ж зробила, але то лише якісь внутрішні переживання. З приводу зачіски – я давно хотіла коротко підстригтися, тож запитала в Мирослава чи буде це нормально. Він же відповів, що це буде навіть краще. А ще сказав набрати 20 кг для фіналу, але я подумала, що доля і так помотала Свєту, тому з неї достатньо обскубаної короткої стрижки і кругів під очима.

Кадри з фільму

Як вам працювалася з іншими акторами у кадрі?

Та це 10 з 10 просто. Вельбоя-хулігана я знала ще з університету, а з Мішкою познайомилась на кастингу. Тоді я побачила вже багато "Казанів", але з ним було грати найкомфортніше. Правда йому, мабуть, було не дуже зручно зі мною. Через відсутність досвіду я часто тупила, але він, на щастя, реагував професійно. З іншими акторами я не встигла багато попрацювати, але усі вони мені дуже імпонують. Особливо подобається, яку роботу зробила Олена Узлюк, мама Казана. Та і загалом гарний кастинг вийшов.

Кадри з фільму

Що для вас було найважчим під час знімань?

Найважчим мабуть був якраз цей перший досвід, коли ти поняття не маєш, як знімається кіно, як грати, що таке персонаж. Я ніяк не могла зрозуміти, що в кадрі існує не Карина, а Свєта. І Свєта робить так, як хочеться їй – вдягається і фарбується на свій смак і бюстгальтер з пушапом їй теж подобається носити. В гримерках я закочувала очі кожного разу, коли мене одягали в речі, які я би ніколи в житті не вдягнула, вставляли рожеве пасмо у волосся і робили яскравий макіяж. Може це звучить несерйозно і смішно, але мені справді було дуже некомфортно працювати в такому режимі, оскільки я не розділяла себе і персонажа. Але коли під кінець знімань нарешті до мене дійшло, що то – Свєта і вся відповідальність на ній, я почала отримувати задоволення від процесу. Саме під час знімань "Королів реп" я зрозуміла, що кіно підкорило мене з ніг до голови і я ще довго буду займатися саме цією справою.

Батьки підтримали вас у рішенні стати акторкою?

Та вони просто люблять мене, а значить радіють за будь-які успіхи. Аби я вирішила бути економістом, вони би раділи, що я економіст. В цьому плані мені дуже пощастило. Завжди була свобода займатися тим, чим хочеться. Тому зараз моя чудова сім'я Химчуків максимально підтримує мене і жартома називає "зірочкою". А я, своєю чергою, роблю усе можливо аби нікого не розчарувати. Бо як татко каже: "Дивись, що б я за тебе не червонів" (сміється - прим. ред.). Тому намагаюсь не змушувати татка червоніти.

Як змінилося ваше життя після 24 лютого 2022 року?

Зараз я у Лондоні. Шукаю агента, вчу мову, працюю у барі, паралельно навчаюся в акторській школі за короткою програмою. Днями, до речі, прийшов кастинг на головну роль в італійському проєкті. От сиджу зубрю по складах свої італійські репліки. Це ще той челендж. Якщо глобально, звісно, буду повертатися додому. По секрету, мрію знімати кіно. Чудове українське кіно. Але зараз обрала розвиватися саме як акторка.

Чи відчуваєте ви різницю в підході до роботи між українськими та європейськими акторами?

Абсолютно. Ми нічим не гірші. Інколи навіть краще. Та біль і ті переживання, які знаємо ми, не знають тутешні актори. Це дуже відчувається в кадрі. До того ж у нас є дике бажання "пробитися". Ми йдемо на кастинг і зубами вигризаємо роль. Своєю чергою іноземні актори більш розслаблені та спокійні. Звісно, інколи це надвелике бажання отримати роль заважає, ми починаємо перегравати і тоді режисери не хочуть мати з таким справу. Тому я думаю, нашим акторам не завадило б повчитися більш природній грі, без театральної помпезності. Ну і англійська. Такий невеличкий нюанс. Але загалом, так. У нас є всі шанси.

Яка ваша найбільша мрія зараз?

Якщо говорити про професійну мрію, то – про хорошу комедійну роль. Мені здається, я маю великий потенціал саме комедійної акторки. Але чомусь усі попередні ролі і кастинги, які продовжую отримувати – більш драматичні. Всі актори знають, що комедію грати складніше, ніж драму. Тому мрію зробити дуже тонко і смішно. Але до такої майстерності ще рости і рости.

Якщо ж говорити загалом, то просто видихнути. Відвідати всі міста України. Зніматися в Україні. Знімати в Україні. Поїхати на море з Химчуками.

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