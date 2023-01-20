Для сімейного перегляду: в українських кінотеатрах покажуть пригодницький фільм про зимові канікули

В український прокат 26 січня вийде пригодницький сімейний фільм "Бешкетні канікули".

Головною героїнею картини є 11-річна Ава, яка проводить свої зимові канікули у готелі на гірськолижному курорті. Дівчинка не може розважитися так, як би хотіла, через постійні обмеження батьків.

І ось одного ранку сталося щось магічне: у готелі таємно зникли всі дорослі. Діти дуже зраділи цьому, адже тепер їх ніхто не контролює і вони можуть веселитися і пустувати, як забажають.

У фільмі є багато кадрів із казковими краєвидами. Локацією для знімань обрали історичний готель, побудований на початку 20 століття у мальовничій долині Валь Сінестра у Швейцарських Альпах.

У фільмі зіграв юний український актор Максим Пойметьєв, для якого ця роль стала дебютною.

У Швейцарії прем'єра стрічки вже відбулася. До речі, вона обігнала у прокаті деякі голлівудські фільми.

Нагадаємо, вчора, 19 січня, на українські екрани вийшла мелодрама "Одного чудового ранку" з Леа Сейду у головній ролі.

Читайте також: