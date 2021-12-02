Для сімейного перегляду: відбулася прем'єра української комедії - "Мій дідусь – Дід Мороз"

Це перший український новорічний фільм, який забезпечений інклюзивністю.

У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра комедії – "Мій дідусь – Дід Мороз". Це перший український новорічний фільм, і один з небагатьох фільмів у країні, який забезпечений інклюзивністю – можливістю перегляду в кінотеатрах для людей з порушеннями зору та слуху.

У стрічці знялися Дядя Жора, Діана Глостер, Наталя Бадер та інші.

Дядя Жора. Прем'єра фільму "Мій дідусь – Дід Мороз"/Пресслужба

Діана Глостер. Прем'єра фільму "Мій дідусь – Дід Мороз"/Пресслужба

У своєму дебютному повнометражному фільмі режисер Сергій Шляхтюк постарався донести до глядача, що попри сучасні умови і технічний прогрес, люди не повинні забувати про головні цінності: родину, дружбу, любов і доброту один до одного. Про те, як важливо дати дітям щасливе дитинство і зберегти в них віру в дива.

Творці фільму наголошують на важливості інклюзивності у кіно.

"Ми створили історію, яка покликана нести добро, запалити вогонь у серцях людей і подарувати атмосферу дива. Ми хочемо, щоб якнайбільше людей перейнялося нашими ідеями і насолодилося новорічним духом у всіх кінотеатрах. І це не просто розважальний продукт, ми хочемо показати приклад, задати тренд, щоб кіно та контент в Україні стали безбар'єрними", – сказав продюсер фільму Олександр Бухтіяров.

Відсьогодні, 2 грудня, стрічка "Мій дідусь – Дід Мороз" у кінотеатрах.