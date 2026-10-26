До 25-річчя кронпринцеси Бельгії Єлизавети випустили спеціальну поштову марку і пам’ятну монету

Кронпринцеса Єлизавета / © Associated Press

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З цієї нагоди бельгійська поштова служба bpost випустила спеціальні марки, присвячені принцесі, а королівський монетний двір на честь дня народження спадкоємиці престолу випустив пам’ятну монету.

Монета до дня народження Єлизавети / © Instagram Бельгійської королівської родини

Монета до дня народження Єлизавети / © Instagram Бельгійської королівської родини

Для спеціального випуску Королівський палац обрав чорно-білий портрет кронпринцеси Єлизавети, зроблений фотографом Басом Богаертсом.

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Марка до дня народження Єлизавети / © Instagram Бельгійської королівської родини

Це не перший випадок, коли кронпринцеса Єлизавета з’являється на поштовій марці. Раніше її зображення використовували на марці 2002 року і 2016 року — разом з іншими членами королівської родини, а також 2019 року з нагоди її 18-річчя.

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Марка до дня народження Єлизавети / © Instagram Бельгійської королівської родини

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