До Дня воєнної розвідки України: Павло Зібров презентував дуетну пісню зі спецпризначенцем ГУР

Дев’ятий і Павло Зібров

Реклама

До професійного свята українських розвідників народний артист України Павло Зібров і спецпризначенець Дев’ятий випустили спільну пісню «Ми — острів». Композицію присвятили історії Головного управління розвідки, бойовим виходам українських захисників і їхнім родинам, які чекають на них удома.

Ідея спільної роботи виникла у Дев’ятого ще минулого року, коли він почув пісню Зіброва «Невидимі герої». Під час роботи над новою композицією дату її релізу спеціально не прив’язували до певної події, однак вона випадково збіглася з Днем воєнної розвідки України.

Реклама

За словами спецпризначенця, йому хотілося додати музиці більше життя, драйву та емоцій людей, які знають війну зсередини. У результаті композиція отримала сучасніше звучання, гостріший нерв і відчуття реальності, в якій нині живуть українці. Водночас автори зберегли її головний початковий сенс.

Реклама

Дев’ятий і Павло Зібров

Павло Зібров зазначив, що особливої сили роботі додав особистий досвід Дев’ятого. На думку співака, деякі переживання неможливо вигадати чи відчути до кінця, якщо людина сама не пройшла через війну.

«Є речі, які неможливо вигадати чи відчути до кінця, якщо ти сам цього не пережив. І коли людина, яка була на війні та знає її зсередини, привносить у музику власні емоції й свій досвід, це відчувається. У цьому і є особлива сила участі Дев’ятого в цій роботі», — зазначив Павло Зібров.

Попри різний досвід і підходи до музики, Павло Зібров і Дев’ятий швидко знайшли спільну мову. Артист назвав Дев’ятого щирою людиною та зізнався, що їхня робота була легкою і дуже атмосферною.

Пісню «Ми — острів» уже можна послухати на YouTube, Spotify та Apple Music.

Реклама

Новини партнерів