До Дня гідності та свободи: гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентував новий альбом та кліп

Рокгурт випустив шостий студійний альбом "Вільні люди".

До Дня гідності та свободи рокгурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентував свій шостий студійний альбом "Вільні люди".

На підтримку альбому відбудеться тур Україною, який охопить 100 міст і завершиться на НСК "Олімпійський" 24 серпня 2022 року.

Крім цього, гурт випустив кліп на титульну пісню платівки, яка і дала назву альбому.

Пресслужба

Платівка "Вільні люди" складається з семи різних за настроєм композицій. Частина з них вже отримала популярність, престижні відзнаки у шоуіндустрії країни та стали саундтреками кінострічок.

Пісні "Липень", "Героям", "Поклянись. Поцілуй. Обійми" та "ЛітоКамон" були раніше представлені посинглово з відеороботами. А також у альбомі є абсолютно нові пісні та бонус-композиції – пісня "Героям" білоруською мовою БЕZ ОБМЕЖЕНЬ feat. KOZAK SYSTEM & СКАЙ & Артур Данієлян.

Пресслужба

Пресслужба

Звучання нового альбому стало більш атмосферним та різноплановим: тут і рок, і балади, і електронні танцювальні ритми, а також різнопланова вокальна подача Сергія Танчинця, яка захоплює то ліричним виконанням, то мелодійним речитативом.

Новий альбом звучить поза межами конкретного музичного жанру, але разом з тим наслідує класичне впізнаване звучання групи, в якому багато струнних інструментів, зустрічаються електронні барабани та синтетичні звуки.

Пресслужба

На особливу увагу заслуговує титульна пісня, що й дала назву альбому – "Вільні люди".

"Вільні Люди" – це маніфест сильних, незалежних та вільних духом людей. Вільні люди - не тільки про народ, що живе на незалежній території, а й про особистостей, які мають внутрішню свободу і знають, як бути собою. Кожен слухач знайде в цій пісні щось своє.

Пресслужба

Відеоробота на пісню "Вільні люди" – це про 31 рік незалежності - 31 гордість нації. За сюжетом, музиканти БЕZ ОБМЕЖЕНЬ виконують пісню, а позаду – величезний екран, 20х10 метрів. На екрані відео та фото-хроніки видатних людей та подій України, серед них: Андрій Шевченко, Валерій Лобановський, Кузьма Скрябін, Святослав Вакарчук, Ліна Костенко, Сергій Бубка, Георгій Гонгадзе, Небесна Сотня, Ан-225 "Мрія" – це далеко не повний перелік.

Пресслужба

Пресслужба

"Ідею згенерували ми у трьох: я, мій партнер та генеральний продюсер БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Олег Ходачук, а також наш друг – режисер Влад Разіховський, з яким ми вже багато працювали раніше. Відеоробота лаконічна, але водночас глибока за емоціями та змістом. Ми виписали імена, події, факти, які ми хотіли бачити у цьому відео. Тих, хто надихав, на нашу думку, мільйони людей своїми вчинками. Події, які згуртували навколо себе і стали ключовими в історії нашої держави. Зібрали тих, хто проявив свою силу волі, щоб зробити Україну кращою, хто прославляв та прославляє її на світовій арені.

Пресслужба

Не буду приховувати, було складно обмежитися і скласти перелік з 31-го, бо Україна сильна та багата на яскравих, талановитих та героїчних людей. Нам, вільним людям, є ким і чим пишатися. Але, це наш вибір, ми так відчуваємо" - поділився лідер гурту Сергій Танчинець.

Пресслужба

Нагадаємо, тур Україною на підтримку альбому "Вільні люди" охопить сто міст та містечок, від Заходу до Сходу і починається з січня 2022 року. Завершиться він концертом на НСК Олімпійський, який відбудеться 24 серпня 2022 року - у День Незалежності України. На шанувальників гурту, окрім нового альбому, чекає розширена музична програма, найкраще та надсучне в Україні технічне обладнання сцени та оновлене візуальне шоу. Незмінними будуть на концертах лише свобода емоцій і знайома щирість почуттів, романтичний та драйвовий рок для вільних українців.

Пресслужба