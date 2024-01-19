До Дня святого Валентина: Кім Кардашян випустила низькокалорійний їстівний комплект спідньої білизни

Зірка реаліті-шоу, бізнесвумен та інфлуенсер – Кім Кардашян – не перестає дивувати. Її бренд Skims представив нову колекцію спідньої білизни та одягу, присвячену Дню святого Валентина. Вона складається зі святкових комплектів, футболок, пеньюарів, шкарпеток, халатів, піжам і навіть одягу для дітей та собак у традиційних кольорах свята – рожевому, червоному, бузковому та з принтом у вигляді сердець.

Skims / Фото: Instagram Кім Кардашян

Skims / Фото: Instagram Кім Кардашян

Skims / Фото: Instagram Кім Кардашян

Особою нової колекції стала 38-річна співачка Лана Дель Рей. Вона позувала у величезній скриньці, у компанії котів, а також зі стрілами у грудях.

Але особливу увагу привернув їстівний комплект із маленьких рожевих льодяників. Його ціна – 58 доларів, до того ж він низькокалорійний – 100 ккал на 1 порцію (30 г), а комплект складається з 6 порцій.

Skims / Фото: Instagram Кім Кардашян

Skims / Фото: Instagram Кім Кардашян

Skims / Фото: Instagram Кім Кардашян

Skims / Фото: Instagram Кім Кардашян

Skims / Фото: Instagram Кім Кардашян

Skims / Фото: Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян показала різдвяні фото з дітьми, що підросли. На фотографіях Кардашян постала разом зі своїми дітьми – 10-річною Норт, 8-річним Сейнтом, 5-річною Чикаго та 4-річним Псаломом.

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