До Дня українського козацтва: на екрани вийде фільм "Максим Оса та золото Песиголовця"

До Дня українського козацтва вийде фільм "Максим Оса та золото Песиголовця" режисера Мирослава Латика, знятий за мотивами однойменного коміксу Ігора Баранька. Це трилер, щедро приправлений козацькими пригодами, детективними елементами та мотивами дарк фентезі.

Історія створення фільму тягнеться з 2012-го року: за цей час у нього змінилися не лише кілька продюсерів, але й режисер. Фільмування завершив продюсер Валерій Боровик, для якого "Максим Оса та золото Песиголовця" став першим продюсерським досвідом.

Про фільм

1636 рік. Польський король сплачує данину козакам, аби попередити повстання.

Золото везуть до шинку Нахмана, де на нього чекає хорунжий Корсунського полку Максим Оса. Та замість загону з 5-ти братчиків до корчми завертає напівживий козак з пустими капшуком. Разом із ним Оса вирушає на пошуки зниклих побратимів і знаходить їхні понівечені тіла в глибині лісу.

На місці злочину з’являється каштелян замку, пан Карл Фогель. За підозру у вбивствах та крадіжці панського золота козарлюгу беруть під варту й під тиском тортур намагаються дізнатися правду. Господар пан Йожеф, згадавши легенди про подвиги Максима Оси, виправдовує січовика та доручає розгадати таємницю смерті козаків і віднайти втрачені скарби.

Осі доведеться розплутати відьмацьке павутиння та віч-на-віч зустрітися з містичним Песиголовцем.

А про долю золота та його власника замовчує навіть писар, який веде цю оповідь…

Буремні, небезпечні, а часом і хуліганські пригоди Максима Оси приковують погляд вже з першого кадру. Історія відчайдушного, рішучого та скаженого козака — чи не перший український глядацький художній фільм, де переважає сучасна героїка, у якій вдало поєднуються елементи детективу, трилеру, фентезі та дорослої казки.

Давньоукраїнська автентичність, дух 17-го століття, козацький побут та купа нерозгаданих таємниць — "Максим Оса та золото Песиголовця" у кіно з 13-го жовтня.

Фільм створено Кіностудією дитячих та юнацьких фільмів ім. О.О. Ханжонкова за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Читайте також: