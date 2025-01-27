До Дня святого Валентина готова: Кім Кардашян у білизні з сердечками похизувалася стрункою фігурою

44-річна зірка реаліті і бізнесвумен прорекламувала білизну власного бренду з колекції, присвяченої Дню всіх закоханих.
Кім Кардашян потішила фоловерів і показалася в Instagram Stories у пікантному луку.
Зірка реаліті приміряла новий комплект білизни білого кольору з принтом червоних сердечок із нової колекції її бренду SKIMS, випущеної до Дня святого Валентина.
Позувала вона у гардеробній. Біля неї стояли дві пари мюль на шпильках.
Кардашян похизувалася не лише підтягнутою фігурою і тонкою талією, а й пишним декольте.
Нагадаємо, Кім Кардашян шокувала тим, як лікує зламану ногу.
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