До Дня святого Валентина готова: Кім Кардашян у білизні з сердечками похизувалася стрункою фігурою

44-річна зірка реаліті і бізнесвумен прорекламувала білизну власного бренду з колекції, присвяченої Дню всіх закоханих.

Кім Кардашян потішила фоловерів і показалася в Instagram Stories у пікантному луку.

Зірка реаліті приміряла новий комплект білизни білого кольору з принтом червоних сердечок із нової колекції її бренду SKIMS, випущеної до Дня святого Валентина.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Позувала вона у гардеробній. Біля неї стояли дві пари мюль на шпильках.

Кардашян похизувалася не лише підтягнутою фігурою і тонкою талією, а й пишним декольте.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, Кім Кардашян шокувала тим, як лікує зламану ногу.

Читайте також:

Розкішні образи Кім Кардашян (20 фото)