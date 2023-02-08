До Дня закоханих готова: Кім Кардашян приміряла сексуальну рожеву білизну з рюшами

Зірка реаліті і бізнесвумен прорекламувала сексуальний комплект зі своєї нової колекції.

Кім Кардашян вже підготувалася до Дня святого Валентина. Красуня приміряла сексуальну білизну із колекції свого бренду Skims, яку випустила до свята всіх закоханих.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Перед дзеркалом Кім постала у спокусливій рожевій атласній білизні з рюшами у зоні декольте, яке було схоже на боді з вирізом на животі. Новинка ідеально сиділа на її сексуальних формах.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Свій лук Кардашян доповнила довгою кіскою і макіяжем у нюдових тонах. Фотографуючись, Кім зробила губи качечкою.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, Кім Кардашян похизувалася сексуальним бюстом у довгій світлій атласній сукні у білизняному стилі на тонких бретельках.

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