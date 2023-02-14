До Дня закоханих підготувалася: Розі Гантінгтон-Вайтлі блиснула формами в рожевій спідній білизні

Британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі представила новинки з колекції білизни, яку створила у співпраці з брендом Marks and Spencer. Розі співпрацює із маркою вже одинадцять років.

У своєму Instagram 35-річна модель та мати двох дітей опублікувала кілька фотографій на яких зазнімкована в рожевому комплекті білизни та халаті зверху.

Гантінгтон-Вайтлі прилягла на білосніжний диван, вихваляючись своєю фігурою у спідній білизні. Знімки модель підписала: "Історія кохання у спідній білизні до Дня святого Валентина".

Розі співпрацює із британським брендом від 2012 року, і раніше часто показувала у блогу знімки рекламних кампаній бренду за своєю участю.

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Окрім колекцій білизни знаменитість також займається випуском косметики під брендом Rose Inc. Торік у жовтні Розі запустила свій магазин у Ковент-Гарден у Лондоні.

Розі Гантінгтон-Вайтлі у день відкриття бутика / Фото: Getty Images

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