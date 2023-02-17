До карнавалу готова: Ізабель Гулар в екстравагантному бікіні сексуально станцювала на камеру

Ізабель Гулар вже підготувалася до карнавалу, який розпочався сьогодні у Бразилії. Карнавал відбувається щорічно за 40 днів до Великодня і знаменує початок Великого посту. Модель буде святкувати його у Ріо-де-Жанейро.

В Instagram Гулар показала свій розкішний образ, у якому вона з'явиться на карнавалі.

На фото Ізабель постала в екстравагантному бікіні, яке було схоже на справжній витвір мистецтва. Воно було створене із прикрас із латуні, мушель, каміння і ланцюжків.

На руках у неї були металеві обладунки. Взута Гулар була у босоніжки на шпильках.

Ізабель продемонструвала сексуальну струнку фігуру, накачаний прес, пружні сідниці і гарну засмагу.

Красуня також виклала відео її спокусливого танцю для карнавалу.

Позувала модель у готелі Copacabana Palace з виглядом на пляж у Ріо-де-Жанейро.

Нагадаємо, раніше Ізабель Гулар у чорному купальнику похизувалася сексуальной п'ятою точкою.

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