До концерту підготувалася: Ірина Федишин похизувалася гарним макіяжем, зачіскою і червоним манікюром

Ірина Федишин показала підписникам в Instagram макіяж і зачіску, які вона зробила для свого сценічного образу перед виступом у Хмельницькому. Співачка опублікувала у фотоблогу селфі з гримерки, на яких постала у трикотажній водолазці вишневого відтінку.

Ірина Федишин / Фото: Instagram Ірини Федишин

Ірина накрутила локони і зібрала волосся ззаду, залишивши кілька пасем із одного боку. Вона нафарбувала повіки бежево-блискучими тінями, намалювала чорні стрілки і нанесла на губи червону помаду.

Ірина Федишин / Фото: Instagram Ірини Федишин

Вуха зірка прикрасила лаконічними сережками. Червоний довгий манікюр завершив гарний образ Федишин.

Ірина Федишин / Фото: Instagram Ірини Федишин

Нагадаємо, раніше Ірина Федишин продемонструвала розкішний аутфіт із концерту. На сцені співачка постала у білій пишній сукні від українського бренду.

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