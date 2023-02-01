До концерту підготувалася: Ірина Федишин похизувалася гарним макіяжем, зачіскою і червоним манікюром

Співачка похизувалася вмінням робити собі гарний мейкап і зачіску.
Ірина Федишин показала підписникам в Instagram макіяж і зачіску, які вона зробила для свого сценічного образу перед виступом у Хмельницькому. Співачка опублікувала у фотоблогу селфі з гримерки, на яких постала у трикотажній водолазці вишневого відтінку.
Ірина накрутила локони і зібрала волосся ззаду, залишивши кілька пасем із одного боку. Вона нафарбувала повіки бежево-блискучими тінями, намалювала чорні стрілки і нанесла на губи червону помаду.
Вуха зірка прикрасила лаконічними сережками. Червоний довгий манікюр завершив гарний образ Федишин.
Нагадаємо, раніше Ірина Федишин продемонструвала розкішний аутфіт із концерту. На сцені співачка постала у білій пишній сукні від українського бренду.
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