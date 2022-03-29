"До крику, до сліз": Катерина Бужинська розчулила виконанням гімну Українських січових стрільців

Співачка чуттєво виконала українську народну пісню.
Катерина Бужинська чуттєво заспівала гімн Українських січових стрільців "Ой у лузі червона калина" і опублікувала відео в Instagram. Артистка загорнулася в український прапор.
"До крику, до сліз, до мурашок... Тільки зараз я зрозуміла і відчула суть цієї пісні, гімн Українських січових стрільців.
"Ой у лузі червона калина похилилася,
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!"
Тримайся, рідна ненько Україно!!! Ми переможемо - вірю і знаю", - написала Бужинська.
Нагадаємо, Катерина Бужинська зі своїм чоловіком Дімітаром Стойчевим взяли участь у телепередачі у Болгарії. В ефірі співачка розповіла глядачам всю правду про війну в Україні та злочини російських окупантів проти українців.
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