"До крику, до сліз": Катерина Бужинська розчулила виконанням гімну Українських січових стрільців

"До крику, до сліз": Катерина Бужинська розчулила виконанням гімну Українських січових стрільців

Співачка чуттєво виконала українську народну пісню.

Катерина Бужинська чуттєво заспівала гімн Українських січових стрільців "Ой у лузі червона калина" і опублікувала відео в Instagram. Артистка загорнулася в український прапор.

"До крику, до сліз, до мурашок... Тільки зараз я зрозуміла і відчула суть цієї пісні, гімн Українських січових стрільців.

"Ой у лузі червона калина похилилася,

Чогось наша славна Україна зажурилася.

А ми тую червону калину підіймемо,

А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!"

Тримайся, рідна ненько Україно!!! Ми переможемо - вірю і знаю", - написала Бужинська.

Нагадаємо, Катерина Бужинська зі своїм чоловіком Дімітаром Стойчевим взяли участь у телепередачі у Болгарії. В ефірі співачка розповіла глядачам всю правду про війну в Україні та злочини російських окупантів проти українців.

Катерина Бужинська з чоловіком

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