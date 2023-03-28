До Національної опери України повернувся "Ярослав Мудрий"

Напередодні Всесвітнього дня театру, який традиційно святкують 27 березня, у Національній опері України відбулася прем'єра оновленої опери Георгія Майбороди "Ярослав Мудрий".
Вперше на сцені Національної опери вона побачила світ 1975 року, її творцями тоді стали режисер Дмитро Смолич, сценограф Федір Нірод та диригент Стефан Турчак, пам'яті якого присвячено нинішню – оновлену – постановку. Автор музики, Георгій Майборода, сам написав лібрето – основною для нього стала однойменна драматична поема Івана Кочерги. Головні партії тоді виконували Олександр Загребельний, Анатолій Мокренко, Галина Туфтіна.
У 70-х роках вона була дуже популярною – її ставили багато драматичних театрів по всій Україні. У 90-х роках минулого століття опера з репертуару зникла – можливо, для культури давно вона була надто драматична і монументальна. Опера знову з'явилася в репертуарі 2007 року у постановці нинішнього художнього керівника театру Анатолія Солов'яненка, диригента Миколи Дядюри та сценографів Фаддея та Михайла Риндзакова. Цьогорічну прем'єру глядачі побачили у цій же редакції.
Нинішня опера має зірковий склад: Сергій Магера (Ярослав Мудрий), Вікторія Ченська (Інгігерда), Лілія Гревцова (Єлизавета), Петро Приймак (Гаральд), Дмитро Кузьмін (Журейко), Анжеліна Швачка (Джемма), всього ж у постановці вісімнадцять солістів, не кажучи вже про хор і балет.
"Ярослав Мудрий" може зацікавити ліричною лінією. Письменник та мистецтвознавець Василь Туркевич звертав увагу на те, що характерною рисою опери є лірико-епічна стилістика, що поєднує укрупненість характерів головних героїв із властивою композитору мелодійністю.
Людмила Грабенко