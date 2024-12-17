До новорічного корпоративу готова: Аманда Голден у сукні з лелітками і туфлях кольору металік прийшла на роботу

Радіоведуча у святковому луку потрапила під приціл папараці.
Аманда Голден потрапила до об'єктивів папараці, коли йшла до студії Global Radio, де вона веде шоу на Heart Breakfast у Лондоні. Вона продемонструвала святковий образ, який чудово підійде для корпоративу.
На ній була довга сукня зі срібними лелітками і білими манжетами та коміром, прикрашеним стразами. На плечі зірка накинула бежеве пальто тедді.
Аутфіт Голден доповнила туфлями-човниками кольору металік на шпильках і срібним клатчем.
Аманда розпустила волосся, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила лаконічними сережками, а руки – золотими браслетами. Червоний манікюр гармонічно поєднувався зі святковим луком.
Раніше ми бачили Аманду Голден у молочному пальті і сукні з торочкою.
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