До Різдва: Білик, Зібров, Цибульська, alyona alyona та інші зірки переспівали колядки

Українські артисти – Ірина Білик, alyona alyona, Павло Зібров, Оля Цибульська, MamaRika, Олена Тополя, ENLEO, LELY45, SKYLERR, NATIYA та інші молоді виконавці переспівали колядки, які увійшли до музичного альбому під назвою "Різдвайб".

Альбом, створений порталом "Музвар" і лейблом SODA MUSIC, складається із осучаснених українських різдвяних пісень. У ньому автентичні колядки, щедрівки та авторські вставки звучать у поєднанні з техно, репом, попом, народним вокалом та іншими жанрами.

"Зіронька ясна"

Однією з найнеочікуваніших колаборацій стало авторське переосмислення колядки "Зіронька ясна" від alyona alyona, НКНКТ та elarm. Артисти, залишивши автентичний приспів, зачитали авторські рядки, у тексті яких присутній вайб сучасності. Як зазначає alyona alyona, час трансформує та створює нові традиції, це несе за собою зміна поколінь.

"Нація, так само як і мова, так само як і традиції – це живий організм. І це дуже класно, коли він змінюється, приносить щось нове, формує свої нові традиції, від когось від'єднується, до чогось приєднується, і це нормально", – зазначила виконавиця.

Також співачка розповіла, як планує святкувати Різдво цьогоріч: "У цьому році в моїй сім'ї ще буде два Різдва. Але для мене так навіть краще, тому що одне я можу святкувати зі своєю новою сім'єю, а на старе Різдво поїхати до батьків і відсвяткувати ще раз. Тому для мене це позитивні зміни, і в будь-якому випадку це формування нових традицій".

"То не ластовка"

Ірина Білик, Lely45, Сергій Лазановський і Сергій Мироненко об’єдналися задля створення оновленої версії маловідомої колядки "То не ластовка", яка походить із Чернігівщини. Задля цієї пісні Білик вперше заспівала академічним вокалом і при запису пісні була готова до будь-яких творчих експериментів.

"Я дуже люблю свята, тому що в ці дні можна побути з родиною і відпочити. Мені приємно, що Україна може святкувати Різдво 25 грудня разом з усією Європою і з усім світом. В цей день обовʼязково потрібно зібратися всією родиною для того, щоб розповісти, що було цікавого за цей рік, які плани на майбутнє і звичайно поїсти смаколиків, бо всі знають, що я люблю готувати", – розповіла про свої різдвяні плани співачка.

"Щедрий вечір"

Для переосмислення всіма улюбленої різдвяний пісні "Щедрий вечір" разом об’єдналися Оля Цибульська, Santorin, ANKA та гурт "Шум’я". Залишивши за вокальну основу традиційний вокал, родзинкою треку стала реп-частина у виконанні Santorin.

Щодо власного ставлення до перенесення дати Різдва, Оля Цибульська прокоментувала так: "Мені легко далась зміна звичної дати святкування Різдва. Бо я нічого не хочу мати спільного з нелюдами. Магія свята відбувається тоді, коли люди об’єднуються вірою у диво. Єднаймося у піснях, добрих справах і вірі в перемогу".

"Пане господарю"

В альбомі звучить маловідома колядка "Пане господарю" родом із Житомирщини у виконанні Олени Тополі, Павла Зіброва, SKYLERR, SOWA та ENLEO. Як з’ясувалося при створенні пісні, творцям вдалося разом об’єднати викладача та ученицю. Адже Павло Зібров був викладачам Олени Тополі, коли та навчалася в університеті.

"Різдво для нас особливе свято, коли вся родина разом за одним столом. Проєкт "Різдвайб" дуже важливий для нас українців, для нашої культури, адже важливо памʼятати та шанувати своє коріння, свої традиції. Культура важлива та потрібна, особливо зараз в такі важкі часи", – прокоментував Павло Зібров.

Олена Тополя поділилася своїм ставленням щодо зміни у різдвяних датах: "Стосовно зміни дат – для мене це не є чимось принциповим. Як заведено в нашій країні, відповідно прийнято і в сім'ї. Головне, щоб ці свята були для того, щоб збиратися сім’ями та дякувати Творцю за те, що ми є один в одного. Дякувати, що ми входимо в нові роки, та досягаємо чогось за певні періоди та долаємо випробування, яких так багато останнім часом у всіх нас…"

"Ясна зоря"

Тоня Матвієнко долучилася до виконання оновленої версії колядки "Ясна зоря". Це стало дуже символічним, оскільки свого часу її виконувала її мама – Ніна Матвієнко, яка була однією з тих виконавиць-берегинь українських різдвяних традицій. Компанію співачці склали молоді виконавці OKS і TESLENKO, а також представниця України на Дитячому Євробаченні-2023 Анастасія Димид.

"Колись ми святкували Різдво 25 грудня. Я за перехід, тому що новий календар більш точніший і тепер ми будемо більш налаштовані з космічними циклами. Днів стане більше, сонця стане більше і дні будуть народжуватися. Ми будемо разом з європейським світом. Я вам всім бажаю зустріти Різдво в колі родини та друзів, щоб було, що на столі смачненьке, щоб ви співали, колядували і прославляли нашого Христа", – прокоментувала Тоня Матвієнко.

"Ой як же було ізпрежди віка"

Віталій Козловський та молоді виконавці – бенд 7TEEN’S і Natiya створили розширену версію усіма улюбленої колядки "Ой як же було ізпрежди віка", присвячену створенню світу. У композиції можна почути багатоголосся від 7 вокалістів.

"Ми неймовірно вдячні за можливість долучитися до альбому "Різдвайб". Це важлива сторінка в історії сучасної української музики. Задля того, аби зберегти традиції, їх потрібно адаптувати від покоління до покоління", – прокоментували 7TEEN’S.

"Діва Марія на камені стояла"

А от колядку "Діва Марія на камені стояла", яка родом з Полтавщини, разом виконали MamaRika, Masha Danilova та Averin.

"Мені сподобалась ідея проєкту, адже він має чудові наміри - допомагати одне одному, а це зараз задача номер один. Тому, коли почула, що альбом має благодійну мету, погодилась одразу. Дуже відгукнулася запропонована колядка, над якою ми працювали, вона вийшла драйвовою, з незвичним саундом. Це класне нове бачення аутентичної музики, яке мені дуже близьке. Вийшло дійсно круто", – зазначила MamaRika.

"Щедрик"

Бонусним, восьмим треком альбому "Різдвайб" став наймасовіший "Щедрик" у музичній історії України, створений у межах проєкту "Різдвоники". Завдяки спеціальному чат-боту у Telegram вдалося зібрати понад 2000 охочих заспівати легендарного "Щедрика" в унісон з українськими артистами. Для запису було відібрано 302 голоси.

До слова, "Різдвайб" має також благодійну мету: роялті з першого кварталу від прослуховувань направлять на проєкт "Обійми для дитини" фундації Катерини Осадчої задля забезпечення комплексної підтримки дітей-сиріт.

За словами музичного продюсера збірки TOM SODA, над "Різдвайбом" працювали впродовж трьох місяців. "Наша команда у складі чотирьох саундпродюсерів Віталія Поповича, Євгена OSTY, Петра Берестечка та мене взяла такий виклик: в екстремально стислі терміни переосмислити маловідомі та вже популярні різдвяно-обрядові пісні у незвичних інтерпретаціях. 105 годин звукозапису, 570 звукових доріжок, 160 годин зведення, рекордна кількість голосів… Задача була нелегка, проте завдяки спільній плідній співпраці у нас все вийшло", – додав він.

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