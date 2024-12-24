До Різдва готові: Ребел Вілсон показала милі фото з дружиною та донькою

Сім'я у повному складі вирушила на популярний курорт.
44-річна акторка та продюсерка Ребел Вілсон поділилася у своєму Instagram сімейними знімками. На них вона позує зі своєю дружиною – дизайнеркою Рамоною Агрумою, та їхньою спільною дворічною донькою.
Вони позували під ялинкою на популярному серед селебриті американському гірськолижному курорті – Аспені. На Ребел була світла штучна шуба-пальто і білі мунтбути, а на Рамоні – коротка куртка та джинси.
Також мами з донькою позували у санях. Швидше за все, саме в Аспені сім'я святкуватиме Різдво.
Зазначимо, одружилися Ребел та Рамона в Італії кілька місяців тому – вони обмінялися шлюбними обітницями на острові Сардинія 28 вересня. До речі, акторка розкрила роман із дизайнеркою у червні 2022 року, коли публічно здійснила камінг-аут. Вже на початку листопада того ж року у пари народилася донька за допомогою сурогатної матері.
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