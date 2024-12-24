До Різдва готові: Ребел Вілсон показала милі фото з дружиною та донькою

44-річна акторка та продюсерка Ребел Вілсон поділилася у своєму Instagram сімейними знімками. На них вона позує зі своєю дружиною – дизайнеркою Рамоною Агрумою, та їхньою спільною дворічною донькою.

Вони позували під ялинкою на популярному серед селебриті американському гірськолижному курорті – Аспені. На Ребел була світла штучна шуба-пальто і білі мунтбути, а на Рамоні – коротка куртка та джинси.

instagram.com/rebelwilson

instagram.com/rebelwilson

Також мами з донькою позували у санях. Швидше за все, саме в Аспені сім'я святкуватиме Різдво.

instagram.com/rebelwilson

instagram.com/rebelwilson

Зазначимо, одружилися Ребел та Рамона в Італії кілька місяців тому – вони обмінялися шлюбними обітницями на острові Сардинія 28 вересня. До речі, акторка розкрила роман із дизайнеркою у червні 2022 року, коли публічно здійснила камінг-аут. Вже на початку листопада того ж року у пари народилася донька за допомогою сурогатної матері.

Читайте також:

Красиві виходи Ребел Вілсон (9 фото)