До щему в серці: Павло Зібров і Андрій Кравченко заспівали відомий хіт 90-х "Душі криниця"

Батьківський дім здається нам найбезпечнішим місцем на Землі. Бо тут завжди чекають, приймають і люблять, по-доброму наставляють і вірять до останнього. Із повномасштабною війною потреба у зустрічах з найріднішими стала першочерговою необхідністю. Тому артисти об'єдналися, щоб легендарною композицією нагадати українцям про рідний дім і батьків.

Народний артист України Павло Зібров і молодий перспективний артист Андрій Кравченко презентували дуетну пісню. Вони виконали відомий хіт 90-х – "Душі криниця". Це композиція, в якій оспівуються родинні цінності, швидкоплинність часу і чистота любові між батьками і дітьми.

Павло Зібров і Андрій Кравченко

"Коли я вперше почув цю пісню – вона мене дуже розчулила. Це ж треба авторам так влучно передати образи: молодість дітей порівняти з яскравим і повним сил літом, а зрілість батьків – із сивою та суворою зимою. Бережіть своїх батьків і якомога довше залишайтеся для них дітьми! Бо час біжить швидко і жодні сили не здатні його зупинити", – сказав Андрій Кравченко.

Андрій Кравченко

"Мені дуже щемливо виконувати цю пісню зараз, згадую юні часи, коли був першим виконавцем у далекому 1989 році, а вже в 1995 вийшла збірка під однойменною назвою "Душі криниця" і я співав цю пісню для своєї мами, якої вже, на жаль, немає. Потрібно цінувати час, коли ви ще – літо, а батьки уже – зима. В цій композиції справжня глибока поезія Андрія Демиденка, прекрасна музика Олександра Морозова і ця пісня торкається душі кожної людини, бо вона про святі істини, про найдорожче – батьків та любов до рідного дому, про душевні найтепліші моменти в житті. Ця пісня поза часом. А зараз, під час війни, коли багато сімей розʼєднані – вона набула особливого сенсу.

Павло Зібров і Андрій Кравченко

Найголовніший меседж – памʼятати свій рідний дім, де ти зростав, не забувати про батьків та цінувати кожен момент", – поділився Павло Зібров.

Павло Зібров

Пісню "Душі криниця" написали поет Андрій Демиденко і композитор Олександр Морозов. Першим її виконав Павло Зібров у 1989 році. Композиція полюбилася слухачам і потрапила до репертуару інших українських артистів. Андрій Кравченко зізнається, що давно хотів виконати її у дуеті з Павлом Миколайовичем.

"Павло Зібров – це легенда. Я відкрив для себе Зіброва як прекрасного наставника, відверту та щиросердну людину, близьку мені по духу і за цінностями. Павло Миколайович прожив цю пісню разом зі мною на єдиному диханні. Я це дуже ціную", – зазначив Андрій.

Андрій Кравченко

"Андрій Кравченко – нове імʼя в українському шоубізнесі, який активно працює та набирає обертів, молодий та перспективний артист. Його команда вела переговори дуже чітко і лаконічно та, авжеж, дуже приємно, що Андрію імпонує моя творчість, і його перший дует вийде саме зі мною. Це відповідально і цікаво. Для мене важливо працювати з людьми, з якими я на одній музичній хвилі, які невпинно працюють, прагнуть розкрити свій голос та талант, відкрити нову аудиторію, - тому з Андрієм ми одразу знайшли спільну мову. Я впевнений, що в нього велике майбутнє. І так як я починав і набирав обертів з піснею "Душі криниця", дуже символічно, хочу, щоб і для Андрія ця пісня стала особливою в його творчій діяльності", – сказав Павло Миколайович.

Павло Зібров

До пісні "Душі криниця" артисти зняли відео. Над кліпом працювала команда режисера Олексія Міхалевського. Роботу вирішили зробити лаконічною – аби не відволікати аудиторію від суті композиції. Хоча це навряд можливо, бо артисти та сплетіння їхніх голосів з перших нот захоплюють увагу слухача і не відпускають до останньої секунди треку.

Павло Зібров

Нагадаємо, раніше Павло Зібров презентував пісню, присвячену українським розвідникам.

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