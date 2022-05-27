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До сліз: Тіна Кароль чуттєво заспівала колискову, яку присвятила загиблим у війні дітям

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До сліз: Тіна Кароль чуттєво заспівала колискову, яку присвятила загиблим у війні дітям

Тіна Кароль/Пресслужба

Артистка показала відео зі свого виступу у Великій Британії.

Тіна Кароль опублікувала в Instagram відео зі свого сольного концерту у Лондоні. На ньому артистка чуттєво виконує колискову, яку вона присвятила українським дітям, які загинули від рук російських окупантів.

Жертвами вторгнення Росії в Україну стали вже 240 дітей і понад 670 – постраждали.

Композиція супроводжувалася відеорядом з дітьми у війні на великому екрані, автором якого виступила Julia Sho.

"Найвразливіше серце на світі - це материнське серце, яке сьогодні плаче кожного дня за усіма дітьми, бо чужих дітей не буває!
Цю колискову присвятила саме їм, тим діткам, котрі вже ніколи не почують колискових...", - підписала відео артистка.

Нагадаємо, Тіна взяла участь у Марші матерів у Лондоні із закликом "Save children of Ukraine". Там вона сказала, що кожне материнське серце сьогодні щодня плаче за усіма дітьми, бо чужих дітей не буває.

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