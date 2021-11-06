До весілля залишився тиждень: Періс Гілтон все ще не вибрала сукню нареченої

Який образ знаменита блондинка вибере для свого весілля поки що повна загадка, але вже відомо, що захід буде грандіозним.

Весілля Періс Гілтон та Картера Реума заплановано вже на наступний четвер і таємниці зі свого свята вона робити не має наміру. Навпаки, Періс, яка відома своєю любов'ю до вечірок, планує триденну урочистість, під час якої хоче змінити десять суконь.

"У мене буде багато суконь. Напевно, десять. Мені подобається міняти вбрання", — сказала Гілтон у телешоу Джиммі Феллона The Tonight Show.

Але що ближче день ікс, то більше несподіваних вчинків робить наречена. По-перше, як повідомляє видання Page Six, всього за кілька тижнів до весілля Періс змінила місце проведення заходу і тепер весілля відбудеться у Бель-Ейр — маєтку її покійного діда.

Періс Гілтон / Getty Images

По-друге, Гілтон планує зробити зі свого весілля документальний мінісеріал Paris in Love. У шоу вона покаже підготовку до весілля, вибір суконь та саму урочистість.

І, по-третє, зірка ще досі не обрала головне весільне вбрання. Наречена все ще думає, одягнути сукню від Valentino чи Oscar de La Renta, це враховуючи, що до весілля залишилося менше тижня.

Але також вже відомо, що остаточно визначилася вона з вбраннями подружок нареченої. Дівчата, які всі є членами сім'ї Гілтон, будуть одягнені в рожевы вбрання від бренду Alice + Olivia. І схоже, що під час організації свята зірка метається з одного кінця США у інший, адже ще кілька днів тому вона була помічена із сестрою Нікі у Нью-Йорку, біля магазину Valentino (мабуть, якраз під час примірювання весільного вбрання), а вже вчора зірку помітили у Лос-Анджелесі у білій мереживній сукні та з песиком на руках.

Періс Гілтон / Getty Images

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