До Євро-2024: YAKTAK презентував пісню, яка мотивує

Артист потішив шанувальників музичною новинкою.
Співак YAKTAK презентував нову мотивувальну пісню "Ми йдемо", яка є гімном єдності і боротьби.
Цей трек – про рішучість і силу людей, які об'єднуються заради спільної мети –перемоги і повернення того, що належить їм. Він – про непохитну віру у найкраще майбутнє для нашого народу.
Тут кожен обіцяє тримати удар і йти до кінця разом зі своїми побратимами, що підкреслює глибокі почуття братерства і підтримки.
Ця композиція є потужним закликом до об'єднання і нагадуванням про те, що разом можна подолати будь-які труднощі і досягти поставлених цілей.
"Ми створили трек, який має всі шанси стати офіційним гімном України на ЄВРО-2024, або ж просто фанатською піснею, яку співатимуть наші вболівальники.
Ця робота не лише про футбол. Вона й про те, що потрібно вставати і йти вперед. Вона частково про війну, про життя і, найголовніше, про силу українців", – розповів YAKTAK.
Читайте також: