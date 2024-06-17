До Євро-2024: YAKTAK презентував пісню, яка мотивує

Співак YAKTAK презентував нову мотивувальну пісню "Ми йдемо", яка є гімном єдності і боротьби.

Цей трек – про рішучість і силу людей, які об'єднуються заради спільної мети –перемоги і повернення того, що належить їм. Він – про непохитну віру у найкраще майбутнє для нашого народу.

Тут кожен обіцяє тримати удар і йти до кінця разом зі своїми побратимами, що підкреслює глибокі почуття братерства і підтримки.

Ця композиція є потужним закликом до об'єднання і нагадуванням про те, що разом можна подолати будь-які труднощі і досягти поставлених цілей.

"Ми створили трек, який має всі шанси стати офіційним гімном України на ЄВРО-2024, або ж просто фанатською піснею, яку співатимуть наші вболівальники.

Ця робота не лише про футбол. Вона й про те, що потрібно вставати і йти вперед. Вона частково про війну, про життя і, найголовніше, про силу українців", – розповів YAKTAK.

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