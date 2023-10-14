Добірки з найпопулярнішим контентом групи 1+1 media зʼявилися у відкритому доступі на Київстар ТБ

У жовтні 2023 року на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ зʼявилися добірки з популярним контентом 1+1 media, які можуть переглядати без авторизації та безоплатно абсолютно всі глядачі на всіх пристроях – від смарт-телевізорів, до смартфонів, комп’ютерів, медіаприставок та планшетів. Добірки сформовано з понад 2 000 годин улюблених продуктів телеканалів груп, серед яких, зокрема, "Сімейні мелодрами", "Життя відомих людей", "Панянка-селянка", "Богиня шопінгу", "Світ навиворіт", "Одруження наосліп", історичні проєкти.

Крім цього, зʼявилися добірки, згруповані за жанрами: Драма+ пропонує кращі драми та мелодрами від 1+1, у категорії Команда+ на глядачів чекатимуть детективи та екшени власного виробництва телеканалу 2+2; Гумор+ повертатиме аудиторію до відмінних жартів та сатири у ситкомах ТЕТ та "плюсів"; Реаліті+ занурить глядачок у найцікавіші та найемоційніші шоу від ТЕТ та 1+1; в категорії Історія+ у захопливий світ таємниць та історичних фактів занурюватимуть документальні й пізнавальні проєкти 1+1 та 2+2; Містика+ відкриватиме доступ до серіалів і програм 1+1 та ТЕТ з навколомістичною тематикою.

"Ми завжди піклуємось про зручність для нашого глядача. Всі проєкти 1+1 media можна подивитись на Київстар ТБ у бібліотеці VOD по підписці, якісь з них можна знайти на YouTube-каналах групи. Добірками, які 1+1 media запустили спільно з Київстар ТБ – ми мінімізуємо кількість кліків та час на пошук, що подивитися у вільний від клопіт час. Будь-хто без реєстрації та оплати на будь-якому пристрої може подивитися кращі шоу, та серіали у зручному форматі. Цей проєкт – наш новий експеримент у розвитку дистрибуції бібліотеки відеоконтенту. Ми віримо що все вийде, адже маємо амбітні плани", – прокоментував Іван Букрєєв, керівник департаменту управління контентом групи.

У Київстар ТБ зазначають, що саме серіали та програми 1+1 media, особливо премʼєрні епізоди, викликають чималий ажіотаж на платформі та щомісяця входять до ТОПу найпопулярніших проєктів за кількістю унікальних абонентів:

"З місяця в місяць ми готуємо для індустрії звіт щодо теледивлення каналів та серіалів на платформі Київстар ТБ. І щомісяця група 1+1 media збирає найбільші охоплення за кількістю платних абонентів. Відповідно, очікуємо, що нові плейлисти не оминуть увагу користувачів платформи, оскільки доступ до них надається безоплатно, реєстрація не потрібна і це правило діє для абонентів усіх мобільних операторів. Для нас як для платформи це не лише якісна співпраця, але й підтримка аудиторії, яка потребує позитивного і надихаючого українського контенту", – прокоментував Павло Рибак, CЕО Київстар ТБ.