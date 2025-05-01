Добре провели час: Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер сходили разом на баскетбол

Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер / © Getty Images

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Актор Тімоті Шаламе та його дівчина Кайлі Дженнер відвідали разом баскетбольний матч, який відбувся між командами Los Angeles Lakers і Minnesota Timberwolves у Лос-Анджелесі.

Пара сиділа в першому ряду на найкращих місцях і вболівала за гравців. Увагу привернули вбрання зірок, оскільки на Тімоті був бомбер від Chanel, футболка з принтом, сірі джинси та черевики Timberland, які він вирішив не шнурувати. Красуня Кайлі віддала перевагу білій майці, шкіряним обтислим штанам з торочкою і туфлям на підборах. Також дівчина зробила макіяж та укладання. А ось із прикрас вона обрала особливий аксесуар — золотий годинник від Cartier.

Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер / © Getty Images

Що цікаво, цей захід також відвідала колишня дівчина актора Лілі-Роуз Депп, проте вона сиділа далеко від них і зі своєю дівчиною. Раніше Шаламе критикували за те, що під час церемонії вручення премії «Оскар», яку він відвідав із Кайлі, він вивів її з зали, коли на сцену вийшла Лілі-Роуз. Тепер вони знову опинилися разом в одному просторі.

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Загалом цей роман приніс багато критики в життя Кайлі. Зокрема, її також звинувачують у тому, що нібито вона вплинула на стиль Шаламе, мовляв, це вона підбирає йому дивні вбрання, в яких він останнім часом з’являється на публіці. Однак пара продовжує бути разом і часто відвідує заходи, але Кайлі зазвичай не виходить з Тімоті на червону доріжку, а віддає перевагу залишатися в тіні. Папараці неодноразово ловили їх і на спортивних заходах.

Тімоті Шаламе / © Associated Press Тімоті Шаламе / © Associated Press Тімоті Шаламе / © Associated Press Тімоті Шаламе / © Associated Press Тімоті Шаламе / © Associated Press Тімоті Шаламе / © Associated Press Тімоті Шаламе на Met Gala 2021 / © Associated Press Тімоті Шаламе / © Associated Press Тімоті Шаламе / © Associated Press Тімоті Шаламе / © Associated Press Тімоті Шаламе / © Getty Images