Добре проводять час: Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вирушили в круїз Сеною

Вони насолоджуються життям і, ймовірно, намагаються проводити більше часу з дітьми, оскільки навіть взяли їх у свій медовий місяць.
Американська суперзірка Дженніфер Лопес та Бен Аффлек через 20 років після знайомства одружилися. У пари була досить скромна, як для знаменитостей такого рівня, церемонія у Лас-Вегасі, а потім вони взяли своїх дітей та вирушили у медовий місяць до Франції.
Але від папараці нареченим сховатися не вдалося і в Парижі — вихідними Дженніфер і Бена помітили під час круїзу Сеною, для якого вони орендували яхту.
Дженніфер була одягнена в дуже милу лляну сукню міді в квітковий принт і на широких бретельках від бренду Reformation, яку вона доповнила коричневою сумкою Gucci Diana, замшевими мюлями від Saint Laurent та сонцезахисними окулярами Bausch & Lomb Sunglasses.
Також не обійшовся образ без прикрас – Дженніфер доповнила свій ансамбль діамантовим браслетом та ланцюжком із кулоном. А ось Бен віддає перевагу менш гламурним образам і одягає в основному для прогулянок футболку з сорочкою, бавовняні штани або джинси.
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