ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
386
Час на прочитання
1 хв

Добре проводить час: дочка Сінді Кроуфорд з'явилася у Венеції з новим бойфрендом

Обранцем відомої моделі став актор із фільму «Громовержці».

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кая Гербер і Льюїс Пуллман

Кая Гербер і Льюїс Пуллман / © Getty Images

На тлі чуток про возз’єднання з Джейкобом Елорді, модель Кая Гербер вирішила продемонструвати усім, що до колишнього вона не повернулася, і з’явилася у Венеції з новим бойфрендом — актором Льюїсом Пуллманом. Пара разом прибула на 82-й Венеціанський кінофестиваль.

Їх помітили, коли вони, тримаючись за руки, йшли сходами готелю Excelsior у Венеції. Пуллман був одягнений у класичний костюм, білу сорочку і краватку-метелика, а Кая поєднала чорну напівпрозору сукню від Givenchy з колекції осінь-зима 2025 року, з окулярами від Khaite, чорними лаконічними туфлями і клатчем від Givenchy.

Кая Гербер і Льюїс Пуллман / © Getty Images

Кая Гербер і Льюїс Пуллман / © Getty Images

Потім пару знову сфотографували. Кая була вже в одному з найбільш трендових принтів осені 2025 року — горошку.

Вона носила топ кольору шампанського від With Jean з декольте, галтером і зав’язками на спині в поєднанні з чорною спідницею і культовою сумкою — Gucci Jackie 1961.

Кая Гербер і Льюїс Пуллман / © Getty Images

Кая Гербер і Льюїс Пуллман / © Getty Images

Ця сумка Gucci Jackie 1961 була названа на честь колишньої першої леді США Жаклін Кеннеді, яка дуже любила цей аксесуар.

Більше фотографій зірок на заході ви можете побачити в нашій галереї нижче.

Амаль і Джордж Клуні_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кейт Бланшетт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ив Хьюсон Ів Гюсон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тильда Суинтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лени Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум_1 / © Associated Press

© Associated Press

Барбара Палвин_1 / © Getty Images

© Getty Images

Наомі Воттс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулія Робертс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хлоя Севиньи Глоя Севіньї_3 / © Associated Press

© Associated Press

Альба Рорвахер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Грета Гервиг_5 / © Associated Press

© Associated Press

Шейлин Вудли Шейлін Вудлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Ізабелі Фонтана_3 / © Associated Press

© Associated Press

Адам Сэндлер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алисия Сильверстоун / © Getty Images

© Getty Images

Джорджина Родригес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Леони Ханне_3 / © Associated Press

© Associated Press

Моника Барбаро_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Джексон / © Getty Images

© Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
386
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie