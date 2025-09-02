Добре проводить час: дочка Сінді Кроуфорд з'явилася у Венеції з новим бойфрендом

Кая Гербер і Льюїс Пуллман / © Getty Images

На тлі чуток про возз’єднання з Джейкобом Елорді, модель Кая Гербер вирішила продемонструвати усім, що до колишнього вона не повернулася, і з’явилася у Венеції з новим бойфрендом — актором Льюїсом Пуллманом. Пара разом прибула на 82-й Венеціанський кінофестиваль.

Їх помітили, коли вони, тримаючись за руки, йшли сходами готелю Excelsior у Венеції. Пуллман був одягнений у класичний костюм, білу сорочку і краватку-метелика, а Кая поєднала чорну напівпрозору сукню від Givenchy з колекції осінь-зима 2025 року, з окулярами від Khaite, чорними лаконічними туфлями і клатчем від Givenchy.

Кая Гербер і Льюїс Пуллман / © Getty Images

Потім пару знову сфотографували. Кая була вже в одному з найбільш трендових принтів осені 2025 року — горошку.

Вона носила топ кольору шампанського від With Jean з декольте, галтером і зав’язками на спині в поєднанні з чорною спідницею і культовою сумкою — Gucci Jackie 1961.

Кая Гербер і Льюїс Пуллман / © Getty Images

Ця сумка Gucci Jackie 1961 була названа на честь колишньої першої леді США Жаклін Кеннеді, яка дуже любила цей аксесуар.

