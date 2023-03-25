"Доброго вечора, ми з України!": Тіна Кароль сфотографувалася у патріотичній футболці

На фансторінці Тіни Кароль в Instagram опублікували її нову світлину.

Артистка постала у патріотичній білій футболці із зображенням українського прапора, на якому була нанесена популярна фраза, яка стала символом нескореності українців у боротьбі проти окупантів: "Доброго вечора, ми з України". Тіна на животі зав'язала футболку у вузол.

Тіна Кароль / Фото: Тіна Кароль

Верх співачка скомбінувала зі світлими шортами з принтом. Волосся вона розпустила і була з легким макіяжем а обличчі. Тіна загадково усміхалася на камеру.

Нагадаємо, раніше на фансторінці Кароль показали її селфі, на якому вона продемонструвала губи бантиком.

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