Дочекалися: перші фото Сари Джессіки Паркер на зніманнях третього сезону "І просто так..."

Акторка та її команда стилістів для першого робочого дня обрали яскравий образ.

10 травня в Нью-Йорку вперше помітили головну зірку серіалу "І просто так..." — Сару Джессіку Паркер. Акторка повернулася до ролі Керрі Бредшоу та потрапила під приціл фотографів під час знімань деяких сцен на вулиці.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Паркер була в піднесеному настрої. На ній було гламурне і яскраве вбрання, яке включало блузу з бантом м'ятного кольору та багатошарову спідницю рожевого відтінку, яку підняв вітер.

Доповнювали її екранний лук туфлі на підборах, бант на шиї, намисто та сережки. У руці акторка тримала гламурну сумку Gucci з камінням. Волосся їй стилісти зібрали в "мальвінку".

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Перші кадри третього сезону серіалу "І просто так…", який є продовженням легендарного "Сексу і міста", з'явилися через тиждень після того, як актори показали свої сценарії у соцмеражах і анонсували початок роботи.

Фото: Instagram

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