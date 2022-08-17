"Дочекаюсь": KOLA презентувала пісню, яку присвятила українкам

Співачка KOLA презентувала новий сингл "Дочекаюсь", який присвятила українкам.

Цією піснею артистка хоче передати душевний біль кожної жінки, яка чекає на свого коханого, поки він захищає нашу країну від загарбників.

"Любов це велика сила, любов до чоловіка, до брата, до сина, до батька і я впевнена, що саме ця любов захищає всіх наших героїв сьогодні, бо в них є ми - жінки! Неймовірні жінки України. Я обіймаю кожну і дякую за вашу силу", - сказала KOLA.

Співачка зколаборувалась з авторкою проєкту "Дівчата, які чекають" Марією Стецюк. Волонтерка та психологиня започаткувала телеграм-канал із корисними порадами, словами підтримки та дописами, які мотивують.

Нагадаємо, співачка KRISTONKO презентувала пісню "Солдате", яку присвятила всім жінкам та дівчатам, які чекають свого героя з фронту.

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