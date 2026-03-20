Останнім часом серед зірок дедалі помітніше набуває популярності тренд на більш «приземлений» спосіб життя — садівництво, городництво та навіть розведення домашньої птиці. Дедалі більше зірок знаходять задоволення в простих речах: вирощують овочі, доглядають за рослинами та діляться результатами з підписниками.

Так, 36-річна Кетрін Шварценеггер — старша донька Арнольда Шварценеггера, письменниця, блогерка й авторка дитячих книжок — похизувалась у своєму Instagram, що виросло в неї на грядках.

Вона зібрала зелень, салат, молоду моркву, селеру і цибулю. «Це того вартувало», — написала Кетрін, маючи на увазі, що для збирання овочів довелося зіпсувати манікюр.

Урожай Кетрін Шварценеггер

Також у неї є невеликий курник, у якому на неї теж чекав сюрприз у вигляді двох яєць.

Зазначимо, Кетрін раніше заявляла, що їй подобається вирощувати овочі в себе на городі, у догляді за яким беруть участь її старші діти — доньки Лайла та Елоїза. Дівчатка з інтересом допомагають мамі доглядати за городом, поливають рослини та беруть участь у збиранні врожаю.

Діти Кетрін Шварценеггер

Курник Кетрін Шварценеггер

Нагадаємо, раніше своїм урожаєм хвалився ексфутболіст Девід Бекхем, який доглядає город на своїй заміській ділянці в Котсуолдсі, Англія. Він садить різні овочі, розводить курей і навіть займається бджільництвом. А акторка Памела Андерсон переїхала в рідний дім своєї бабусі в невеличкому містечку Лейдісміт, Канада, з власною ділянкою землі, на якій вона розбила екологічний город і вирощує овочі, зелень і квіти.