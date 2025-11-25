ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
465
Час на прочитання
1 хв

Дочка Ілона Маска, якої він зрікся, вийшла в світ у креативній сукні з мотузок

Модель-початківиця знову привернула увагу публіки.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Вівіан Дженна Вілсон

Вівіан Дженна Вілсон / © Getty Images

21-річна Вівіан Дженна Вілсон — донька одного з найбагатших людей світу бізнесмена Ілона Маска — відвідала захід OUT100 у Лос-Анджелесі. Вона з’явилася перед фотографами в довгій креативній сукні блакитно-білого кольору від британської дизайнерки Ella Douglas.

Її вбрання було наче зроблене з безлічі мотузок, мало складки спереду, невеликі рукави та торочку на подолі. Образ Вівіан доповнила сріблястими гостроносими чобітьми, а своє довге розкішне волосся розпустила.

Вівіан Дженна Вілсон / © Getty Images

Вівіан Дженна Вілсон / © Getty Images

Під час заходу вона також дала інтерв’ю, в якому сказала кілька слів натхнення представникам спільноти ЛГБТК+ у всьому світі.

«Довіряйте собі. Не дозволяйте нікому казати вам, хто ви. Ви знаєте себе краще, ніж будь-хто інший. Спасибі, що дивитеся мій контент! Мене дивує, що інші так роблять. Мені це подобається», — розповіла Вілсон в інтерв’ю Out.

Дівчина активно будує модельну кар’єру без допомоги та грошей свого відомого батька, оскільки той зрікся її. Причиною скандальної сварки стало те, що 2022 року Вівіан здійснила трансґендерний перехід за згодою матері, а її батько Маск був проти. Вона народилася хлопчиком і спочатку її звали Ксав’єр Александр Маск. Нещодавно дівчина дебютувала на Тижні моди в Парижі.

Дата публікації
Кількість переглядів
465
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie